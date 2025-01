Genova – Una raffica di segnalazioni, concentrate nella zona di Di Negro, per il gatto tigrato protagonista delle cronache estive per una fuga a bordo di un traghetto e per gli appelli per ritrovarlo. L’animale sembrerebbe proprio quello fuggito ma gli autori dei post sui social non lo riconoscono nonostante la somiglianza davvero straordinaria.

La fuga è avvenuta nell’ottobre scorso quando i proprietari, di rientro dalla Sardegna, vedono fuggire il gatto terrorizzato dal trasportino che si apre improvvisamente dopo essere stato sollevato.

Il gatto fugge sul traghetto ancora in navigazione e le ricerche sono purtroppo vane.

Come ha raccontato LiguriaOggi.it nell’articolo, scatta una maxi operazione di recupero con gabbie trappola sul traghetto che deve ripartire e nelle aree di imbarco e sbarco.

Dell’animale, però, nessuna traccia.

Ora diverse persone stanno segnalando la presenza di un gatto che sembra somigliare moltissimo a quello smarrito, nella zona di Di Negro.

In molti si prodigano per metterlo in sicurezza ma il gatto non si lascia prendere. In compenso gradisce le offerte di cibo e si presenta con una certa regolarità agli “appuntamenti pappa”.

Una prima persona ha anche tentato di contattare i “proprietari” che avevano postato l’appello sui social ma nonostante la forte somiglianza, il gatto non viene riconosciuto.

In particolare il colore non sembra lo stesso.

Di diversa opinione i segnalatori che evidenziano che persino i segni sulle orecchie sembrano corrispondere ed il “colore” di un gatto che ha passato mesi per strada potrebbe non essere così evidente, tra sporco e sofferenza.

Le segnalazioni continuano ad aumentare, anche grazie alla diffusione delle foto sui social, ma l’animale non sembra essere lo stesso o, perlomeno, non viene riconosciuto.

Le tante persone che hanno preso a cuore il caso sperano che i proprietari vengano a verificare di persona, magari chiamando il gatto che certamente non ha dimenticato chi lo ha allevato.

Suggeriamo intanto a chi avesse segnalazioni da fare o foto da condividere, o gli stessi proprietari, di verificare sulle pagine social dove hanno postato l’appello perché la mole di foto e video del gatto è davvero grande.

Se invece qualcun altro riconosce l’animale come suo, può cortesemente farlo sapere?

Anche solo commentando la notizia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0