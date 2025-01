Imperia – Brutto incidente stradale, nella notte, ad Imperia Oneglia con l’auto su cui viaggiavano tre ragazzi che è improvvisamente uscita di strada. Il conducente ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Diano Calderina e la vettura è finita fuori strada. L’incidente è avvenuto all’alba di questa mattina ed uno dei passeggeri sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo riportando gravi ferite.

Sul posto dell’incidente sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e i vigili del fuoco. I tre giovani sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale.

Il più grave è il giovane che è stato sbalzato fuori dall’auto per la violenza dell’impatto che ha subito ferite piuttosto preoccupanti.

I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto mentre le forze dell’ordine raccoglievano gli elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.