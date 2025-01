Nuvolosità in aumento, in Liguria, per effetto della risalita di una depressione dal Mediterraneo verso nord. Un peggioramento in atto che porterà anche pioggia e possibili nevicate nell’interno tra domenica e lunedì. Resta costante, invece, il vento forte.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 18 Gennaio 2025

Al mattino nubi alte o velature lungo le coste; addensamenti più consistenti sui versanti padani senza piogge. Nel pomeriggio nubi irregolari su tutta la regione; non si esclude qualche debole pioggia in risalita dal mare verso le coste in serata.

Venti forti o molto forti da nord con punte attorno a 70-80km/h sul settore centro-occidentale della costa e valichi corrispondenti, moderati da nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa a Levante, mosso o molto mosso al largo e sull’Imperiese per onda corta da est.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento su Tigullio ed Imperiese, pressochè stazionarie sul settore centrale

Costa: Min: +4°C/+8°C – Max: +9°C/+16°C

Interno: Min: -4°C/+0°C – Max: +2°C/+9°C