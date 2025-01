Genova – Il vento forte soffia dalla scorsa notte con raffiche sino a 90 km/h e stamattina, alle 8 è scattato il divieto di transito a mezzi furgonati e telonati sulle autostrade della Liguria.

Ieri sera, intorno alle 22, un camion ha perso parte del carico sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, all’allacciamento tra la A26 e la A10, causando il blocco del traffico in direzione ponente tra Voltri ed Arenzano.

Le previsioni meteo non annunciano purtroppo nulla di buono e il vento forte a raffiche dovrebbe restare tale quantomeno per tutta la mattinata.

