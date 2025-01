Genova – Stava percorrendo il sentiero che porta al Forte Crocetta, sulle alture di Sampierdarena quando, forse per una caduta o un passo falso, è caduta a terra riportando una brutta lesione ad una caviglia che le ha poi impedito di proseguire il cammino. Brutto infortunio, questo pomeriggio, per una donna che stava facendo una passeggiata sulle alture della città.

Impossibilitata a camminare, ha chiesto soccorso al 112. I Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e militi del 118 l’hanno raggiunta.

Stabilizzata su una speciale barella da trasporto in montagna è stata condotta in spalla fino all’ambulanza, che l’ha condotta all’ospedale Scassi

