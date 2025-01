Imperia – Notte di duro lavoro per i vigili del fuoco che hanno contrastato ben tre incendi boschivi divampati nei giorni scorsi nella località di Tavole, di Villa Viani e di Guardiabella.

Il fronte esteso e le caratteristiche del terreno su cui si operava hanno richiesto l’impiego di diverse squadre e di tutto il personale disponibile oltre all’appoggio delle squadre della protezione civile.

Tutti gli uomini e le donne sul campo hanno lavorato duramente tutta la notte per avere ragione delle fiamme sospinte dal vento forte e dal clima particolarmente secco di questi giorni.

Il rogo divampato in località Guardiabella è stato dichiarato spento e sono in corso le operazioni di bonifica e le prime indagini per risalire all’origine delle fiamme che potrebbe, ancora una volta, essere dolosa.

Sul posto restano le squadre di emergenza per accertarsi che le braci ancora accese non diano origine ad un nuovo fronte.

Anche il rogo divampato in località Villa Viani risulta ormai spento e sono in corso le operazioni di bonifica mentre a Tavole, frazione del Comune di Prelà, l’incendio continua a bruciare ma sarebbe sotto controllo e dovrebbe essere domato nelle prossime ore se non interverranno altre emergenze.

