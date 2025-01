La Spezia – Ancora un incidente sulle pareti e falesie della Liguria con un climber di 39 anni soccorso Muzzerone, nello spezzino. L’uomo era in compagnia di amici e stava risalendouna parete particolarmente apprezzata dagli alpinisti quando, per cause ancora da accertare, è caduto per una decina di metri restando “appeso” alle corde di sicurezza.

Nella caduta ha però riportato diverse ferite e lesioni e mentre un compagno di scalata restava con lui a prestare soccorso, l’altro è sceso il più velocemente possibile ed ha dato l’allarme.

In breve è intervenuto l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha prelevato il ferito e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale, al San Martino di Genova.

Fortunatamente le lesioni dell’alpinista sono risultate meno gravi del previsto ma ha comunque riportato alcune gravi fratture alle gambe e al bacino e resterà in ospedale a lungo.