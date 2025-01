Sestri Levante (Genova) – E’ stato sorpreso dal calar del sole mentre si trovava ancora lungo il sentero di Punta Manara e trovandosi in difficoltà sempre crescente ha preferito chiamare i soccorsi. Avventura a lieto fine per un escursionista che si è attardato troppo lungo uno dei sentieri più belli e panoramici della zona di Sestri Levante e che attira ogni anno migliaia di visitatori.

L’uomo ha visto che la luce calava velocemente e ha preferito allertare i soccorsi.

In breve è stato raggiunto dagli uomini del Soccorso Alpino e data la zona molto impervia è stato necessario anche il supporto dei Vigili del Fuoco di Chiavari e una squadra di SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) dalla sede di Genova.

Dal cielo, l’elicottero Nemo, della Capitaneria di Porto, è riuscito a raggiungere il punto.

Da lì, gli uomini del CNSAS e il disperso, sono stati verricellati a bordo e tratti in salvo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0