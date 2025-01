Celle Ligure (Savona) – Un nuovo cantiere, a partire da oggi, lunedì 20 gennaio, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e nuovi disagi per automobilisti e trasportatori. Si aprono infatti i lavori per manutenzione e messa in sicurezza della galleria Cassisi, nei pressi del casello di Celle Ligure, in direzione Savona.

Il cantiere causerà la chiusura del casello di Celle Ligure in entrata verso Savona e il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra Varazze e Albisola, sempre in direzione Savona.

Nel programma è previsto anche uno scambio di carreggiata ma saranno soprattutto automobilisti pendolari e trasportatori a subire i disagi maggiori con la necessità di entrare in autostrada da Albisola e Varazze per entrare in autostrada in direzione Savona.

Scatta infatti il bollino rosso secondo la stessa società Autostrade per l’Italia.

Crescono e non accennano a diminuire i disagi e cresce anche la rabbia di chi è costretto a viaggiare sulle autostrade della Liguria e chiede con sempre maggiore insistenza che i tratti interessati dai lavori non vengano pagati e che gli enti preposti facciano pressione sul concessionario affinché renda gratuiti i percorsi dove si lavora per mesi e anni senza dover passare per applicazioni, siti web e modalità non controllabili.