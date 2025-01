Campo Ligure (Genova) – “L’approvazione del progetto esecutivo dell’Ospedale di Comunità di Campo Ligure segna una decisa accelerazione amministrativa che porterà alla nascita di una struttura residenziale in grado di erogare assistenza sanitaria di breve durata a tutta la Valle Stura”. Ad annunciarlo il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana (Lega).

Il presidio socio-sanitario dovrebbesvolgere una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalità di evitare ospedalizzazioni improprie e di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei a soddisfare i fabbisogni socio-sanitari, di stabilizzazione clinica e di recupero funzionale dei pazienti della vallata.

“Un intervento che, come Lega – spiega Alessio Piana – abbiamo seguito in questi anni e che va ad aggiungersi alle azioni che, per quanto riguarda l’Asl 3 Genovese, hanno reso possibile mantenere e implementare la Ginecologia e l’Ostetricia all’Ospedale Evangelico di Voltri, creare l’ambulatorio infermieristico del Cep – Ca’ Nova e strutturare le Case di Comunità di Voltri, Pra’ e Pegli. Ringrazio gli assessori regionali competenti Marco Scajola e Massimo Nicolò per l’attenzione verso il nostro entroterra. I presidi socio-sanitari, al pari delle infrastrutture materiali e immateriali, sono servizi indispensabili per mantenere e attrarre popolazione e imprese nelle nostre aree interne”.——————————————————————————————————

