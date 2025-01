Genova – Non accenna a placarsi la discussione, rovente, sul provvedimento, preso dall’emittente Telenord, di licenziare lo storico commentatore sportivo Pinuccio Brenzini dopo la pubblicazione del Video nel quale ironizza sulle sorti della Sampdoria dopo una sconfitta in campo.

La notizia del licenziamento continua a far discutere e a dividere nettamente i tifosi ma, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, anche in modo trasversale.

Non tutti i tifosi della Sampdoria si sentono offesi per le parole usate da Brenzini nell’ormai celebre video e non tutti i tifosi del Genoa lo “perdonano”.

A scatenare la discussione, lo ricordiamo, la pubblicazione – non è ancora chiaro se direttamente dall’autore o da terzi che lo hanno ricevuto – di un video nel quale Pinuccio Brenzini si riprende seduto su una poltrona di un treno e, commentando la sconfitta del Genoa, dichiara: “siamo sul treno, un po’ incazzati, perché abbiamo perso contro la Roma ma molto contenti perché la Sampdoria ha perso in casa col Cesena. La C è vicina!”.

Un video registrato per goliardia e poi inviato agli amici, uno dei quali potrebbe averlo postato sui social, oppure una “scivolata” del commentatore che non ha mai nascosto la sua fede calcistica, dichiaratamente rossoblu.

Il video è stato “intercettato” e ricondiviso centinaia di volte sia da tifosi del Genoa che della Sampdoria, dividendosi immediatamente tra chi lo considera uno “sfottò” di quelli goliardici e che fanno parte della “tradizione” calcistica genovese, e chi, invece, lo considera un brutto esempio di “militanza” che va oltre il diritto alla critica, proprio di chi fa Informazione.

Sotto i video incriminato e le scuse di Pinuccio Brenzini



Travolta dalle segnalazioni e dalle proteste, l’emittente tv Telenord ha deciso di licenziare Pinuccio Brenzini prendendo le distanze dall’episodio e scusandosi con la tifoseria blucerchiata e la Società della squadra.

Un provvedimento durissimo – che non risulta avere precedenti, almeno in Liguria – sottoscritto dall’editore Massimiliano Monti ma anche dal direttore responsabile delle News di Telenord, Matteo Cantile e del direttore del settore Sport Maurizio Michieli.

L’emittente Telenord ha diffuso un comunicato durissimo nel quale annuncia il provvedimento:

“A seguito del video di scherno pubblicato su Instagram – si legge sul sito di Telenord – nei confronti dell’U.C. Sampdoria e dei suoi tifosi, il gruppo editoriale Telenord srl comunica di avere interrotto il rapporto con Pinuccio Brenzini, collaboratore della redazione sportiva. Da sempre Telenord nei propri programmi, tutti condotti da giornalisti professionisti e/o pubblicisti iscritti all’Albo, favorisce il confronto delle opinioni, la polemica serrata, il dibattito acceso e a volte anche “fazioso”, tipica caratteristica di una città con due squadre dalla storia importante e seguite da un pubblico appassionato e civilmente rivale, ma sempre nel rispetto reciproco e soprattutto dell’etica professionale. Non a caso la nostra emittente è ricca di opinionisti che esprimono liberamente i loro pareri, spesso contrapposti e talvolta anche in deroga alla linea editoriale, ma senza mai venire meno all’osservanza delle regole del “gioco”.

Purtroppo non è la prima volta che Pinuccio Brenzini si mette nelle condizioni di doversi giustificare o di dover chiedere scusa per interventi e dichiarazioni personali rese al di fuori del contesto lavorativo ma pur sempre espresse da un volto rappresentativo di Telenord e di chi ci lavora ogni giorno, cercando di informare gli utenti a 360 gradi con correttezza e lealtà. In televisione, sul sito telenord.it, sulle pagine social i giornalisti e i collaboratori del nostro gruppo editoriale indossano una sola casacca, quella di Telenord, la cui rispettabilità non può essere lesa da comportamenti estranei ai principi sopra descritti”.

In breve, sui social e sotto le notizie pubblicate, è letteralmente scoppiato il caos, con un diluvio di commenti e di interventi pro o contro Pinuccio Brenzini.

A fare “la differenza” secondo molti, il fatto che l’autore conduca trasmissioni sportive nelle quali non si parla esclusivamente di Genoa e che queste siano classificate come trasmissioni sportive di carattere giornalistico.

Per altri commentatori lo “sfottò” tra tifoserie ha sempre accompagnato la “storia” del calcio genovese e farebbe parte integrante del “gioco”.

Una “valvola di sfogo” che ha sempre evitato che gli animi si incendino troppo, scatenando ben altre forme di scontro tra opposte fazioni.

Pinuccio Brenzini, tifoso genoano, avrebbe insomma ben diritto a esprimere al di fuori degli spazi dell’Informazione, il suo humor nero anti Samp ed ovviamente accetta che i tifosi blucerchiati, nel rispetto delle “regole” dello sfottò, lo prendano in giro o lo critichino in modo goliardico.

In molti, ad esempio, ricordano tra i commenti che l’unica volta che Brenzini è stato aggredito, è avvenuto ad opera dei tifosi del Genoa e non da parte di Ultras sampodoriani.

La discussione sull’episodio tiene banco da un paio di giorni e certamente non si concluderà a breve. In molti si dicono dispiaciuti per la decisine di licenziare il commentatore sportivo anche se, nel contempo, la maggior parte si dice sicura che Brenzini non faticherà certo a trovare un altro spazio, magari nella emittente Primocanale, concorrente di Telenord che proprio recentemente ha “rubato” il direttore responsabile Matteo Cantile, volto storico della Tv del Grattacielo.

Secondo i bene informati anche la stessa Telenord starebbe meditando attentamente sulla situazione, per evitare, appunto, di offrire un pericoloso “assist” alla concorrenza.

La punizione per Brenzini potrebbe essere tramutata in un periodo di “oscuramento” o, addirittura, in una sanzione pecuniaria o, ancora, in un video da trasmettere sull’emittente nel quale si scusa e promette ufficialmente di non ripetere mai più l’errore.

Ovviamente anche su questa ipotesi “sconto di pena” c’è chi ironizza suggerendo un “contrappasso” come quello di indossare la maglia blucerchiata per un “giro di campo” allo Stadio Ferraris o in pubblica piazza.

Invocare lo sfottò per difendersi, insomma, potrebbe trasformarsi in un boomerang per Pinuccio Brenzini.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0