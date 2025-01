Liguria – Dopo il guasto alla linea elettrica che si è verificato nella giornata di ieri e che ha tagliato in due la rete ferroviaria della Liguria per circa dieci ore, nel weekend potrebbero verificarsi altri disagi per quanto riguarda la circolazione dei treni.

Questa volta il motivo è lo sciopero indetto per questo fine settimana dal personale di Gruppo FS, Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tper. I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 21:00 di sabato 25 gennaio, fino alle ore 20:59 di domenica 26 gennaio.

Uno sciopero di 24 ore che, come segnalato da Trenitalia, potrebbe comportare disagi lungo la linea ferroviaria, con treni regionali, Intercity e convogli ad Alta Velocità che potrebbero subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.