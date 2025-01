Genova – Il prolungamento della linea 42 di AMT sino a piazza Fontane Marose diventerà stabile, 7 giorni su 7, da lunedì 27 gennaio. Lo ha comunicato Amt su disposizioni della giunta comunale su proposta degli assessori alla Mobilità Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli.

«Abbiamo deciso di rendere strutturale la modifica – spiegano gli assessori – perché ha riscosso apprezzamento da parte dei cittadini e degli operatori commerciali della zona, durante la sperimentazione avviata nei periodi di saldi. L’obiettivo è che l’utilizzo del bus entri nelle abitudini di chi si reca in centro, sulla direttrice dello shopping nel centro cittadino. Ringraziamo Amt per la disponibilità a venire incontro a questa istanza molto sentita dall’utenza e richiesta dalle categorie del commercio».

La linea 42 prolungherà dunque il proprio percorso a partire da lunedì 27 gennaio: i bus, giunti al termine di via XX Settembre, proseguiranno per piazza De Ferrari, via Roma, piazza Corvetto, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, con ritorno attraverso piazza De Ferrari e via Dante sino al consueto capolinea presso la Casa di Colombo.

«Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio, fatto oggi dal Comune di Genova, del prolungamento del percorso della linea 42 da parte di Amt», commenta Francesca Recine, vicepresidente di Confesercenti Genova e presidente del Civ Luccoli.

«Proprio i commercianti di via Luccoli e di Scurreria – sottolinea Recine – erano stati i primi, ormai dieci anni fa, a chiedere il ripristino di un collegamento tra il centro storico ed Albaro. L’estensione della linea 42 fino a piazza Fontane Marose migliorerà l’accesso al cuore pulsante della città vecchia, e segna un passo avanti significativo nell’ottica di un’incentivo alla mobilità pubblica compatibile con le esigenze del commercio. Ringraziamo pertanto l’assessore al commercio Bordilli e gli uffici comunali per la sensibilità dimostrata