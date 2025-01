La Spezia – Stanno suscitando un’ondata di indignazione gli insulti pubblicati sulla pagina Facebook della Mediateca Regionale Sergio Fregoso in occasione dell’invio alla proiezione del film “Liliana” sulla vita di Liliana Segre al cinema Odeon.

La fotografia della senatrice, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti e testimone vivente dell’orrore nazista, è stata fatta oggetto di una serie di frasi irripetibili e a tratti a sfondo antisemita e di attacchi personali riferiti alla sua “posizione” circa le accuse di genocidio lanciate dall’Onu contro il governo di Israele per l’occupazione sanguinosa di Gaza.

Alle critiche, più o meno dure, sul suo presunto silenzio sulla strage di palestinesi, si sono aggiunti commenti di squallida matrice razzista e antisemita che nulla hanno a che vedere con il dibattito, seppur infuocato, sull’intervento armato di Israele in Palestina.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini esprime vicinanza e condanna l’accaduto.

“La decisione di aderire all’iniziativa di proiettare il film Liliana al cinema Odeon della Spezia, presso la Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso, rappresenta un’importante occasione di riflessione in vista del 27 gennaio, Giorno della Memoria, per mantenere vivo il ricordo della Shoah nella coscienza di tutti.

Purtroppo la pagina social della Mediateca Regionale Ligure, che ha dato visibilità con un post all’iniziativa a cui ha aderito il Comune, è stata bersaglio di commenti offensivi nei confronti di Liliana Segre, episodio che condanniamo con assoluta fermezza. Esprimiamo la nostra più profonda vicinanza alla Senatrice a Vita e ribadiamo il nostro impegno contro ogni forma di odio e intolleranza.

Inoltre La Spezia ha un legame importante con Liliana Segre, avendole conferito nel 2018 il Premio Exodus in riconoscimento del profuso impegno nell’attività di testimonianza della Shoah e nella difesa del valore della memoria storica come antidoto alla violenza e all’indifferenza per onorare la sua testimonianza.

La Spezia è città Medaglia d’Oro al Merito Civile e conosciuta nel mondo come Porta di Sion per aver aiutato le persone scampate ai lager nazisti a imbarcarsi dal nostro porto per raggiungere la Terra Promessa negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale e continua a difendere i valori di democrazia, rispetto e libertà, sui quali si fonda la Costituzione”.

