Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Liguria con il passaggio di un debole fronte perturbato che interesserà la nostra regione portando piogge diffuse ed un periodo di instabilità nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 22 Gennaio 2025

Nuvolosità in aumento già nelle prime ore del mattino con le prime deboli precipitazioni che iniziano ad interessare l’Imperiese per poi spostarsi gradualmente verso savonese e genovese.

Intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata, in particolare tra Genovese e Spezzino.

Nevicate moderate al mattino su Alpi Liguri e sul complesso del Beigua al di sopra degli 800 mt.

Quota neve in rapido aumento nel corso del pomeriggio.

In serata ancora piogge diffuse e persistenti sulla nostra regione, in particolare sul centro-levante dove a tratti potranno anche essere forti.

Venti in mattinata deboli ma in graduale rinforzo dai quadranti meridionali. Al pomeriggio venti tesi dai quadranti settentrionali tra genovese e imperiese e dai quadranti meridionali più a levante

Mare al mattino poco mosso ma con moto ondoso in graduale aumento, fino a mosso.

Temperature stazionarie le minime, in lieve calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +5°C/+10°C e massime tra +8°C/+13°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+5°C e massime tra +4°C/+8°C

