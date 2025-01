Genova – Dopo quasi 70 anni di attività chiude l’attività Vanni Spose, il celebre negozio di via Canneto il Curto che ha vestito generazioni di giovani donne ed ha fatto sognare generazioni di sposini alla ricerca dell’abito giusto per il giorno più importante della loro vita.

A fare la scelta, certamente molto sofferta, la famiglia Giuliani che gestiva il negozio e conserva come ricordo centinaia di foto, postate anche sui social, delle coppie che hanno voluto ringraziare il negozio e la professionalità dei titolari con uno scatto da aggiungere all’infinito album dei ricordi.

Le saracinesche abbassate non si alzeranno più e chi stava pensando di sposarsi nella prossima stagione avrà un punto di riferimento in meno per scegliere, provare e sognare, con l’abito bianco e i dettagli che hanno sempre fatto la differenza.

Tradizionale o estroso, bianco candido o colorato, l’abito da sposa di Vanni ha sempre riscosso ammirazione e applausi e piange il cuore pensare che un’altra attività storica, l’ennesima in questo periodo davvero difficile per l’economia locale, debba interrompere la sua storia lunghissima.

Una spiegazione ufficiale non c’è, la riservatezza dei titolari è massima ma è improbabile che il negozio trovi un “erede” per cui l’assenza di cartelli o di messaggi sembra destinata a non lasciare speranze.

Resta l’amaro in bocca per una città che cambia ogni giorno di più e raramente in meglio, almeno sotto il profilo del tessuto commerciale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0