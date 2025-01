Genova – Una tragedia si è consumata la scorsa notte presso l’ospedale pediatrico Giannini Gaslini, dove un bimbo di appena cinque mesi che era arrivato da La Spezia nelle ore precedenti è morto.

Già al momento dell’arrivo d’urgenza all’ospedale genovese dal pronto soccorso spezzino, le condizioni del piccolo erano apparse gravissime. Nonostante le cure, i medici non hanno potuto far niente per salvargli la vita.

Come confermato dalla direzione dell’ospedale, al momento sono ancora in fase di accertamento le cause del decesso.