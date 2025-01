Liguria – La nuova edizione della guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion, è stata presentata negli scorsi giorni al Sigep World.

Sono in totale 72 le gelaterie sparse su tutto il territorio italiano che sono state scelte per il 2025. Queste sono presenti in 17 regioni da nord a sud, con Lombardia, Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna quelle che hanno una rappresentazione più numerosa. Sono due, invece, quelle che si trovano in Liguria: si tratta della “Cremeria Spinola” a Chiavari e di “Profumo” a Genova. Per entrambe si tratta di un riconoscimento che si rinnova ormai da diversi anni, nello specifico dalla prima edizione del 2017.

La Guida completa del Gambero Rosso per il 2025 sarà disponibile in forma cartacea e online a partire da metà aprile.