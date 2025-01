Una serie di deboli perturbazioni di origine atlantica continua ad interessare, ad ondate successive l’Europa centro-meridionale e la Liguria portando maltempo alternato a brevi pause almeno fino alla prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 23 Gennaio 2025

Dopo il passaggio del fronte perturbato sulla Liguria che ha portato ancora precipitazioni su tutta la regione, più deboli sul centro-ponente e più intense sul levante e neve solamente oltre i 1800-2000m a Ponente. In mattinata graduale miglioramento a ponente, mentre persisteranno le piogge nell’interno di levante.

Nel corso del pomeriggio cieli da poco nuvolosi a molto nuvolosi, con possibilità di qualche breve rovescio ancora a levante.

Venti deboli, al più moderati dai quadranti settentrionali su Savonese e Genovesato, con direzione variabile altrove.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento le minime a levante, stazionarie altrove; in lieve incremento le massime a ponente e levante.

Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +10°C/+14°C

Interno: Min: +0°C/+8°C – Max: +6°C/+12°C