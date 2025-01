Genova – Ai parchi di Nervi torneranno presto gli scoiattoli e sarà di nuovo possibile, per i bambini, dar loro da mangiare, vedendoli scendere dagli alberi per prendere noci e nocciole offerte.

Il progetto di reintroduzione dello scoiattolo rosso, quello europeo e che, nei programmi, dovrebbe prendere il posto di quello grigio, americano, sterminato anni fa, dovrebbe essere presentato a breve per essere avviato dopo anni e anni nei quali l’atteso ritorno “naturale” dell’animale è stato annunciato per poi restare sulla carta.

Mentre gli alberi del parco si riempivano di topi, quelli sì, subito subentrati allo scoiattolo americano, gli scoiattoli rossi, più riservati e intimiditi dalla presenza umana, non sono mai arrivati e quindi si pensa di introdurli con il rilascio di esemplari che dovrebbero riprodursi velocemente trovando le condizioni ideali, compresi i turisti che li alimentano, per diffondersi a partire dalle aree del parco.

Il ritorno degli scoiattoli nei parchi di Nervi è un’idea maturata anni fa, quando l’Unione Europea lanciò un programma di eradicazione di specie aliene ed invasive, tra le quali, appunto, lo scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis) che, introdotto nel passato in diversi parchi, era stato accusato di scacciare l’europeo cugino rosso per diffondersi nei boschi.

In realtà, almeno per quanto riguarda Genova, lo scoiattolo americano non è mai uscito dai confini dei Parchi di Nervi e già fuori del quartiere nessuno li ha mai visti.

Per contro, una volta “eliminati” i rivali grigi, gli scoiattoli locali non sono tornati nei parchi come ci si aspettava (e si sperava) lasciando invece ai topi la colonizzazione abbondante e ben visibile dai visitatori.

La decisione di sterminarli, con un programma di eradicazione che doveva semplicemente sterilizzarli, impedendone la riproduzione, si era trasformato in una “deportazione” con catture che spesso conducevano alla morte per lo stress e con gli animali nati liberi e che non vivono in colonie, rinchiusi in gabbie. Il tutto mentre le famiglie abituate a portare i bambini ai Parchi, a giocare con gli scoiattoli ormai divenuti confidenti e praticamente “addomesticati, protestavano e lamentavano la perdita di una delle attrazioni.