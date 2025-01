Genova – “Guido Rossa è un esempio di coraggio e lealtà, di forza e di rispetto per la legge. Un esempio di quello che dovrebbe essere un buon cittadino. A livello personale poi c’è un ricordo legato all’alpinismo e al fatto che, il giorno del funerale, all’epoca avevo 19 anni e mezzo, mi ero domandato cosa sarebbe stato di noi in futuro. Oltre a questo, la figura di Guido Rossa è legata al fatto che infine lo Stato poi ha vinto la battaglia contro il terrorismo”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è intervenuto alla commemorazione per la morte di Guido Rossa, tenutasi allo stabilimento ex Ilva di Genova.

“Questi ricordi – ha aggiunto Bucci – fanno parte delle lezioni che ognuno di noi deve trasmettere alle nuove generazioni, ma sono anche un esempio di come noi dovremmo porci, ogni giorno, per essere buoni cittadini”.

“Guido Rossa appartiene a noi, è uno di noi. Io ne sono davvero contento, pur essendo veneto è diventato un genovese, e sono certo che la nostra città continuerà a testimoniare l’importanza della sua figura. Voglio aggiungere che è opportuno che a Guido Rossa sia associata questa fabbrica: quando noi ricordiamo Guido Rossa, noi dobbiamo tenere in mente questa fabbrica, con il suo grande passato, con il suo presente talvolta incerto, talvolta invece migliore, con un futuro che noi vogliamo sia brillante”. A questo proposito, prima della commemorazione, Bucci ha incontrato Davide Tabarelli, uno dei commissari delegati alla vendita dell’ex Ilva: “Noi vogliamo che questa realtà garantisca una grande ricaduta economica e occupazionale sul nostro territorio, vogliamo che questo stabilimento, assieme a tutta la filiera, sia in grado di dare l’acciaio all’Italia e all’Europa, un acciaio che è il determinante per la nostra industria, perché non c’è industria senza acciaio”, ha aggiunto.

“Cornigliano ha la capacità, le maestranze, i professionisti per poter giocare un ruolo importante – ha concluso – Dobbiamo lavorare tutti assieme, e so che sia i sindacati che l’azienda e il management hanno la volontà di costruire un futuro per le persone che lavorano in questa fabbrica e per coloro che ci lavoreranno. Dare un brillante domani a quest’area credo sia il miglior modo per ricordare, e che credo sia il miglior regalo che possiamo fare alla figura di Guido Rossa per continuare a commemorarla”.