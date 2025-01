Sarzana (La Spezia) – Ha visto l’auto della Guardia di Finanza e ha gettato a terra dei piccoli involucri che aveva in mano ed ha tentato di fuggire in bicicletta ma è stato inseguito e arrestato.

I finanzieri del comando provinciale di La Spezia hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina, clandestino nel nostro Paese, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza di tipo cocaina.

Oggi, venerdì 24 gennaio, i finanzieri della compagnia di Sarzana, hanno notato una persona già nota per altri precedenti che, alla vista dei militari, ha lanciato sotto alle autovetture parcheggiate degli involucri di colore bianco cercando poi, con un movimento repentino, di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta.

I militari, a seguito del tentativo di fuga, sono intervenuti riuscendo a bloccare la fuga del malvivente. Nel corso della perquisizione lo stesso è stato trovato in possesso di 12 dosi magistralmente occultate all’interno del manubrio della bicicletta e 5 dosi precedentemente gettate nel tentativo di fuga oltre a 85 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento del reato di spaccio, tutto sottoposto a sequestro.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto per la violazione dell’art. 73 DPR 309/90 e condotto presso la Casa Circondariale di La Spezia.

Inoltre, a seguito di ulteriori accertamenti, è risultato essere anche clandestino in quanto privo di regolare permesso di soggiorno e quindi denunciato in base all’art. 10bis del Testo Unico sull’immigrazione.

(foto di Archivio)