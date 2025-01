Sassari – Era uscito in barca insieme ad un amico per una battuta di pesca durante le vacanze che stava trascorrendo in Sardegna Maurizio Rossi, 71 anni, il genovese morto insieme all’amico Pietro Satta, 48 anni di Sassari in un tragico incidente al largo dell’Isola Rossa, nel sassarese.

Per cause ancora da accertare l’imbarcazione sulla quale pescavano i due amici si è ribaltata e i due sono rimasti intrappolati all’interno morendo annegati.

L’incidente è avvenuto vicino ad una scogliera dove l’imbarcazione era arrivata alle prime ore del mattino per la battuta di pesca.

Sul posto sono accorsi i sommozzatori dei vigili del fuoco che si sono avventurati sul relitto riuscendo a recuperare i corpi dei due pescatori, ormai deceduti.

La tragedia è avvenuta nei pressi della spiaggia La Marinedda, nel nord della Sardegna dove Rossi si trovava in vacanza nella sua abitazione.

Pietro Satta era molto conosciuto per la sua attività di ristoratore presso l’Osteria de’ mercati nel centro storico di Sassari. I due avevano la passione per la pesca.

