Cogoleto (Genova) – Sarebbero stati individuati ed arrestati, nella cittadina del ponente genovese, i due uomini che, ne luglio scorso, hanno picchiato con calci e pugno, mandandolo in coma, un uomo davanti ad un noto locale della zona.

I due, cittadini italiani di 45 e 53 anni, sono accusati del violento pestaggio avvenuto, sembra, per punire uno “sgarbo” fatto ad una giovane donna.

I carabinieri sono risaliti ai due a seguito di una complessa indagine ostacolata dal “silenzio” omertoso di molti testimoni che non hanno fornito i nomi degli aggressori pur conoscendoli o hanno omesso di fornire informazioni utili ad individuarli.

Un comportamento degno della peggiore iconografia di alcune località a forte impatto della malavita organizzata.

Secondo le ricostruzioni dei fatti i due avrebbero organizzato un vero e proprio “pestaggio” per punire l’uomo che avrebbe urtato – senza volerlo – una giovane donna, forse la compagna di uno dei due.

Una violenza inaudita, fatta di pugni e calci che hanno mandato la vittima all’ospedale, in coma, e con gravi lesioni che ne potevano causare il decesso. E di qui la decisione del magistrato che segue il caso di contestare anche il reato del tentato omicidio.

