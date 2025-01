Genova – Via Varenna chiusa, nel quartiere di Pegli, nel ponente genovese, dalle ore 16 a causa del cedimento del manto stradale.

La polizia stradale ha chiuso il traffico nel tratto tra via Opisso e via Longo e viene segnalato un “principio di sprofondamento sede stradale”.

Pesanti i disagi in loco per la difficoltà dei collegamenti con la vallata retrostante in Val Varenna.

Residenti segnalano che, nella zona, da mesi viene segnalata una rottura di una tubazione ma che, nonostante ripetute segnalazioni, non ci sono stati interventi.

