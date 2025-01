Genova – Poteva avere ben altre conseguenze, nella notte, il brutto incidente avvenuto davanti all’ingresso delle piscine di Albaro dove un’auto ed una bicicletta si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente è avvenuto intorno alle due e, ad avere la peggio, è stato il ciclista che è stato sbalzato dalla sella ed è stato scaraventato a terra.

Nell’impatto, piuttosto violento, la persona ha riportato un trauma cranico colpendo con la testa il terreno.

Subito soccorsa dall’automobilista e da alcuni passanti, la persona è stata poi trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118.

Sul posto, in piazza Dunant, anche le forze dell’ordine che hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire l’incidente e verificato se il ciclista avesse le luci accese e tutti i sistemi di sicurezza necessari quando si percorre la strada dove circolano le auto.

Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Contatta la Redazione di LiguriaOggi.it per eventuali segnalazioni o via email redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030459