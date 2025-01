Nuova allerta gialla per maltempo su levante ligure a partire dalle 15 di domani, lunedì 27 gennaio 2025. Dopo l’attuale tregua arriverà sulla Liguria un secondo passaggio perturbato, più intenso di quello che nelle ultime 24 ore ha già riversato una cinquantina di millimetri di pioggia sul centro-levante regionale.

Alla luce delle odierne valutazioni previsionali, Arpal ha diramato un’allerta gialla per i possibili effetti al suolo delle precipitazioni diffuse dalle 15.00 di domani, lunedì 27 gennaio, sui bacini medi del centro-levante (C-E), e dalle 18.00 sui grandi.

Oggi permane una debole instabilità con venti forti rafficati, più probabili sugli estremi della regione, con aumento del moto ondoso.

Domani invece le precipitazioni saranno deboli in estensione da ponente a levante, e potremo avere possibili temporali forti dal pomeriggio, che andranno ad intensificarsi nella notte fra lunedì e martedì, soprattutto sul centro levante: sarà proprio la notte fra lunedì e martedì il momento in cui potrebbero verificarsi gli eventi più intensi, come temporali, innalzamenti dei torrenti con possibili allagamenti e mareggiata.

L’intenso flusso umido meridionale, impattando sui rilievi appenninici di levante, sarà forzato ad innalzarsi determinando precipitazioni diffuse di tipo avvettivo sul centro levante, già bagnato dalla pioggia delle scorse ore, con conseguenti risposte idrologiche dei bacini medi e grandi; utile ricordare che il fiume Magra, alla foce, riceve anche il contributo della parte Toscana, attualmente satura.

Domani mattina, come sempre, verranno rivalutati sia i temporali sia gli effetti delle piogge diffuse nella notte e la giornata di martedì 28 gennaio, quando sono attese anche mareggiate su tutte le coste liguri.

Questo l’avviso meteo odierno, scaricabile dall’indirizzo https://www.arpal.liguria.it/ images/pdfWS/vigilanza.pdf :

OGGI domenica 26 gennaio, permangono condizioni di debole instabilità su tutta la regione, con piogge sparse specie sulle zone di Centro-Levante. Dal pomeriggio rinforzo della ventilazione da Sudovest con venti forti (50-60 km/h) e rafficati su AE e localmente anche su BC, specie sui crinali e i capi esposti. Mare molto mosso, localmente agitato sul Centro-Ponente.

DOMANI lunedì 27 gennaio, l’approssimarsi di una saccatura atlantica innesca venti di Libeccio determinando un’intensa avvezione umida associata a precipitazioni diffuse, in progressiva intensificazione. Si attendono intensità moderate su BCE, localmente anche forti con cumulate significative su AB ed elevate su BCE. Ulteriore intensificazione dei fenomeni dalla tarda serata con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Venti meridionali forti (50-60 km/h) e rafficati su ACE e localmente su B. Dal pomeriggio mare localmente agitato anche sotto costa.