Savona – Due vetture distrutte dalle fiamme nell’incendio divampato ieri notte, sabato 25 gennaio, in zona Legino, vicino ad una scuola.

L’allarme è scattato quando alcuni residenti hanno notato il fumo e poi le fiamme che si alzavano da una vettura ed hanno chiamato il 112 che ha inviato i vigili del fuoco.

Giunta sul posto la squadra del comando di Savona ha approntato il sistema di spegnimento con liquido schiumogeno che ha permesso di avere ragione delle fiamme in breve tempo.

Per la riserva d’acqua la centrale operativa ha anche inviato un’autobotte.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel rogo ma i danni alle vetture sono ingenti.

Indagini in corso per accertare l’origine delle fiamme.

