Torriglia (Genova) – Fiamme in un capanno per auto e trattore in località Molino Zane, nel comune di Torriglia. L’incendio è divampato attorno alle due della scorsa notte e i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti per cercare di domare le fiamme.

Giunti sul posto, le fiamme avevano coinvolto due auto ed un trattore parcheggiati sotto la stessa copertura.

I Vigili del Fuoco di sono prontamente messi in difesa dell’abitazione che distava pochi metri e contemporaneamente hanno attaccato l’incendio.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Carabinieri per la indagini del caso.

In corso le indagini per risalire alle cause del rogo. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi compresa quella di un incendio doloso.

