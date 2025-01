Genova – Un lunedì mattina di disagi quello che stanno vivendo centinaia di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade della Liguria. In A7 la situazione è complicata sia in entrata che in uscita al casello di Genova Bolzaneto, a causa di un veicolo in avaria. Inoltre, tra il casello di Bolzaneto e il bivio con l’A12 si registrano code in entrambe le direzioni.

Disagi anche in A10 a seguito di un incidente che si è verificato in mattinata, poco prima delle 8:00, tra il casello di Genova Pegli e quello di Genova Aeroporto. Il bilancio è di una persona rimasta ferita e di cinque chilometri di code verso il capoluogo. In direzione opposta, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure, si registra 1 km di coda causato dai lavori. Infine, in A12 la presenza di un veicolo in avaria sta causando code in uscita presso il casello di Rapallo.