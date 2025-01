Genova – Anziani truffati da falsi volontari della Fondazione Gigi Ghirotti che girano nella zona di Quezzi chiedendo offerte in favore dell’associazione che si occupa di malati terminali e di assistenza alle persone che soffrono.

A denunciare lo squallido sciacallaggio è la stessa Fondazione Gigi Girotti attraverso la sua pagina Faceboo.

“Attenzione – si legge nel messaggio della vera Fondazione – Ci è stata segnalata un’attività sospetta nella zona di Quezzi, in particolare a largo Merlo. Truffano gli anziani sfruttando il nome della Fondazione Gigi Ghirotti, chiedendo soldi porta a porta, dichiarando di rappresentare la Fondazione. Invitiamo tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare immediatamente episodi simili alle autorità competenti”.

In pratica i finti volontari si presentano per strada o addirittura presso le abitazioni e si fanno aprire la porta mostrando falsi tesserini. Agli anziani – ma anche alle famiglie – propongono un versamento in favore dell’associazione che ha grande seguito per l’opera meritevole che svolge nei momenti più difficili delle persone malate.

Un doppio furto perché colpisce la persona truffata ma anche la Fondazione che vive delle donazioni.

La Fondazione Gigi Ghirotti invita alla cautela, a segnalare le truffe e a condividere il più possibile gli avvertimenti.