Genova – Torna la pioggia e tornano gli allagamenti in via Tea Benedetti a Campi, nel ponente genovese. La polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta che segnala il divieto di transito per moto e scooter.

Tornano anche le proteste perché le precipitazioni non sono certo “da record” e ogni volta che piove il tratto di strada che da Campi arriva al ponte di Cornigliano e nel sottopasso, si allaga.

