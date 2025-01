Chiavari – Si fa sempre più seria la situazione nella zona del chiavarese dove l’ondata di maltempo ha fatto esondare il torrente Entella nella zona della foce. La zona è chiusa al traffico come la strada statale 225 della Fontanabuona per l’innalzamento preoccupante del corso d’acqua.

Il tratto di statale è stato chiuso al traffico per il superamento del livello idrometrico del fiume Entella presso il ponte Comorga.

Attualmente si procede su viabilità alternativa lungo la strada provinciale 33.

Nella zona di centro e di Levante della Liguria è in atto dalle 15 lo stato di Allerta per maltempo e precipitazioni anche intense.

Nella zona che va sino al Promontorio del Monte di Portofino l’Allerta è Arancione mentre nel Tigullio e sino al confine con la Toscana lo stato di Allerta è massimo e di colore rosso.

Le previsioni per le prossime ore sono allarmanti e le autorità invitano alla massima cautela.

notizia in aggiornamento

