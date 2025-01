La Liguria è entrata nella fase più delicata della perturbazione che interesserà la zona centro-orientale della regione fino alle prime ore della giornata di domani.

Alle ore 18, infatti, è scattata l’allerta meteo rossa sul settore C (dal promontorio di Portofino fino al confine con la Toscana e sono attese precipitazioni anche molto intense che potrebbero avere un effetto pesante sulla tenuta del terreno già messo a dura prova da frane e smottamenti e sui bacini idrici dei principali corsi d’acqua.

Arpal ha invece diramato lo stato di Allerta arancione per quanto riguarda il settore B (da Capo Noli sino a Portofino) e per l’entroterra di levante, dove l’allerta arancione per la verità è già iniziata alle ore 15:00.

Per la costa di ponente e il suo entroterra, invece, è iniziata già dalle ore 15:00 l’allerta gialla.

Condizioni meteo in peggioramento e che hanno fatto scattare nel levante il grado più alto dell’emergenza.

Protezione civile ed enti preposti manterranno la sorveglianza sui corsi d’acqua e sulle situazioni più a rischio.

Si raccomanda la massima prudenza durante le ore di allerta.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0