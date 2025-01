Genova – Vigili del fuoco al lavoro, nella notte, per i danni causati dal maltempo. Un grosso albero si è abbattuto di schianto su alcune auto posteggiate vicino ai giardini tra le vie Giulia De Vincenzi e via Fidenza nel quartiere di San Gottardo.

Fortunatamente nelle auto non c’era nessuno mai danni sono consistenti, specie per i proprietari delle vetture distrutte e danneggiate dal crollo.

I vigili del fuoco sono accorsi e dopo aver accertato che non ci fossero persone intrappolate o ferite hanno tagliato il grosso tronco per rimuoverlo.

Feroci polemiche in zona perché l’albero era già stato segnalato come potenzialmente pericoloso e non è mai stato fatto alcun intervento di verifica se non “a vista”.

Esistono invece indagini tecnologiche in grado di verificare la solidità e la salute degli alberi e di suggerire le potature necessarie per limitare il rischio caduta anche degli alberi apparentemente inclinati.

