Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso del pomeriggio di sabato nel quartiere genovese di Sestri Ponente, quando un uomo armato di coltello ha fatto ingresso in un bar e ha iniziato a minacciare di morte una donna che si trovava all’interno. L’episodio è accaduto in via Menotti intorno alle ore 17.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno trovato il responsabile poco distanza dal locale con ancora indosso il coltello. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti ascoltando anche la testimonianze dei presenti e della donna minacciata, sarebbe emerso che il malvivente, un 29enne, negli ultimi mesi avrebbe iniziato a perseguitare la donna con la quale alcuni anni fa aveva avuto una relazione.