Genova – L’ondata di maltempo che ha investito la Liguria ha causato diversi danni con frane e smottamenti per il cedimento del terreno già intriso d’acqua e che non ha retto le ulteriori forti precipitazioni.

Nel comune di Orero, in località Pian dei Ratti una frana di grosse dimensioni ha causato l’evacuazione di alcune famiglie per motivi precauzionali e la statale 225 della Fontanabuona è stata chiusa al traffico e poi riaperta a senso unico alternato.

Questa mattina, oltre ai vigili del fuoco, sono sul posto i tecnici dell’Anas per valutare la situazione e decidere iavori da fare al più presto.

Un’altro smottamento del terreno è avvenuto in località Tassarello, nel comune di Lumarzo ed anche qui una famiglia è stata fatta evacuare per precauzione mentre il terreno franava e le precipitazioni erano molto forti.

Chiusa anche la strada ma la località non risulta isolata perché raggiungibile da un’altra strada sebbene meno agevole.

Anche in questo caso questa mattina sarà effettuata una nuova valutazione della situazione per decidere gli interventi.