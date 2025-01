Genova – Ancora interventi per il maltempo delle ultime ore. Poco dopo le 8 i Vigili del Fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Fornace del Garbo per la segnalazione di caduta massi.

La squadra, in collaborazione con Aster, ha provveduto a tagliare gli alberi soprastanti che si trovavano in condizione di poter occupare la sede stradale e a liberare la strada dai massi. Predisposte dal Comune barriere protettive e valutazione del geologo.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

