Genova – Il maltempo che ha colpito la Liguria nelle ultime ore ha causato diversi danni anche alla viabilità. Poco dopo le 5 di questa mattina, una grossa frana si è abbattuta sulla SS 35 dei Giovi, coinvolgendo anche una vettura in transito.

I Vigili del Fuoco di Busalla sono accorsi sul luogo ed hanno subito soccorso la persona rimasta intrappolata nell’auto e l’hanno affidata alle cure del 118.

La strada risulta chiusa al transito.

In corso le operazioni di bonifica.

Nella notte intervento anche a Genova, a San Gottardo, per la caduta di un grosso albero sulle auto posteggiate. Fortunatamente non si registrano feriti.

