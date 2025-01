Genova – Sono proseguite per tutta la notte e proseguiranno anche oggi, in va Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio, le operazioni di rimozione dei detriti del crollo del muraglione di contenimento che ha causato l’evacuazione di tre appartamenti e ha lasciato senza gas decine di famiglie, impossibilitate a scaldarsi e a cucinare.

I vigili del fuoco non hanno ancora escluso che sotto i detriti possa trovarsi qualcuno e proseguono gli scavi seguiti da momenti di silenzio per avvertire eventuali rumori e per far passare i cani appositamente arrivati in elicottero dal Piemonte, addestrati nella ricerca delle persone sotto le macerie.

Le famiglie evacuate hanno trascorso la notte da amici e parenti e nell’albergo messo a disposizione dal Comune e forse oggi potranno rientrare nelle abitazioni per prelevare vestiti e necessità urgenti.

Intanto proseguono le indagini su quanto avvenuto e sulla enorme spaccatura che da anni si era aperta sul muraglione e preoccupava chi passava nella zona.

Secondo i residenti, inoltre, ci sarebbero molti altri muraglioni nelle stesse condizioni e chiedono una verifica ed una mappatura con esperti in grado di valutare eventuali pericoli.

