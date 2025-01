Genova – Una donna è stata denunciata dai carabinieri a seguito di quanto accaduto in un negozio situato in via XX Settembre, in pieno centro a Genova. La 38enne ha fatto il suo ingresso nel locale e ha tentato di rubare un vestito del valore ci circa 400 euro, ma è stata prontamente notata da alcuni dipendenti che hanno tentato di fermarla. A quel punto è nata una colluttazione, con il vestito che è stato recuperato mentre la donna è riuscita a fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno dato il via alle indagini ascoltando le testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. La presunta responsabile è stata rintracciata poco distante: nei suoi confronti è scattata la denuncia.