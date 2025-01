Genova – Ancora un pedone travolto mentre attraversa la strada in città. Questa volta è successo in via Francesco Pozzo, nel quartiere di Albaro.

Per cause ancora da accertare una moto ha travolto una ragazza di 16 anni e l’ha scagliata rovinosamente a terra.

L’incidente è avvenuto sulle strisce pedonali e sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con sue diverse ambulanze.

, doppio intervento per la Croce Bianca Genovese.

La ragazza investita è stata stabilizzata e messa nella speciale barella “spinale” che evita lesioni alla colonna vertebrale e poi è stata trasferita in codice giallo all’ospedale San Martino.

Soccorsa anche la conducente del mezzo a due ruote, una donna di circa 60 anni che è stata medicata sul posto e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Sul posto anche la polizia locale che ha raccolto tutti gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.