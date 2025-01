Genova – E’ stato ritrovato, infreddolito e in stato confusionale ma in discrete condizioni di salute, l’anziano scomparso da casa da un paio di giorni e che la famiglia cercava disperatamente.

L’anziano è stato notato dall’equipaggio di una ambulanza mentre vagava, con un comportamento sospetto, nella zona di Brignole.

I due soccorritori non hanno avuto tentennamenti e si sono avvicinati all’uomo chiedendogli di salire sull’ambulanza e, nel contempo, gli hanno fatto alcune domande per accertare il suo stato di salute e se fosse “lucido” o meno.

Compreso che l’uomo era confuso e disorientato lo hanno accompagnato in ospedale dove in breve le forze dell’ordine hanno compreso che poteva trattarsi della persona scomparsa ed hanno allertato la famiglia.

I familiari del pensionato sono corsi in ospedale e hanno riconosciuto il congiunto esplodendo di gioia per il ritrovamento. Secondo le prime informazioni il pensionato avrebbe vagato per circa 48 ore in città, senza un riparo e senza aiuto.

L’intervento dei soccorritori ha posto fine all’incubo della famiglia. Un gesto di solidarietà che di certo andrebbe premiato e che non verrà mai dimenticato dalla famiglia in ansia per le sorti della persona scomparsa.