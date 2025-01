Genova – Una tragedia si è consumata questa mattina alle spalle di Brignole, in corso Monte Grappa, dove un uomo di circa 65 anni è stato trovato senza vita per strada. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un clochard.

I sanitari del 118 che sono intervenuto sul posto hanno cercato di soccorrerlo, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono state avviate le indagini per ricostruire quanto successo e per chiarire le cause della morte dell’uomo: al momento, le ipotesi più accreditate sarebbero quella di un malore fatale o di una morte causata dal freddo.