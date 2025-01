Genova – Si rinnova domenica 2 febbraio, nel quartiere di San Fruttuoso, la tradizione della Fiera di Sant’Agata. La manifestazione è legata al nome della santa venerata nell’omonima chiesa ed è, da sempre, un evento storico-religioso molto sentito dai genovesi e dai liguri anche per la sua varietà merceologica e per la peculiare offerta commerciale.

Dal 2018 l’Amministrazione comunale ha attuato una ridistribuzione degli spazi, per la quale anche Corso Sardegna risulta tra le vie interessate dalla manifestazione. Una scelta apprezzata da visitatori e fieristi.

Pertanto, la fiera, con quasi 600 banchi di operatori provenienti anche da fuori regione, dal cibo, all’abbigliamento, articoli per la casa e per il giardinaggio, si snoderà tra corso Sardegna, via Giacometti, via Don Orione, via Casoni, piazza Terralba, via Torti, via Novaro, piazza Martinez, piazza Giusti, piazza Manzoni e corso Galilei, dove sono presenti i produttori del comparto florovivaistico e agricolo con produttori locali.

Le modifiche alla viabilità della zona

Per permettere lo svolgimento della fiera di Sant’Agata, sono state stabilite alcune importanti modifiche alla viabilità, dal 2 al 3 febbraio, per tutto lo svolgimento della manifestazione:

-Istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta in Corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra il fornice Ferroviario e piazza Giusti per istituzione capolinea provvisorio A.M.T. e zona per sosta mezzi di soccorso VV.FF. e Ambulanze con soppressione della pista ciclabile e contestuale divieto di sosta con rimozione forzata; tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione; Piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio delle Ferrovie dello Stato; via Paolo Giacometti (eccetto mezzi bus fino alle ore 02:00 del giorno 02/02/2025); via de Paoli tutta; via Michele Novaro, tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli; piazza Giovanni Martinez tutta; • via Filippo Casoni tutta; • piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Giovanni Torti in direzione ascendente; via Giovanni Torti, tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Abero D’Oro; via Tomaso Pendola tutta; via Paggi tutta; via Contubernio G.B. D’Albertis, tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale; via Vittoria Giorni tutta; corso Galileo Galilei tutta; piazza Manzoni nella parte lato mare; via L.Cambiaso, tutta ad eccezione degli aventi diritto con istituzione di doppio senso di circolazione tra via Olivieri e piazza Manzoni.

– Istituzione del divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via San Fruttuoso e via Torti; via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra il passo resa Villa Migone e Villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso da Villa Migone fino a via dell’Albero D’Oro (compresa); Passo Resa di Villa Migone tutta; via G.B. D’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont, via Vitale e via Repetto; via Olivieri, tratto compreso tra corso Galileo Galilei e via Cambiaso con l’istituzione del doppio senso di circolazione.

-In Via San Fruttuoso è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero D’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito, si dovrà occultare segnaletica divieto di circolazione in Villa Migone; il divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero D’Oro.

-In via dell’Albero D’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

-In via Petrusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese

-In via Pietro Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni: istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez; per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa;

-In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli; in via Torti nel tratto discendente dopo l’intersezione con via Donghi è interdetta la circolazione dei veicoli con previsione obbligo di svolta a destra in via Donghi.

Modifiche percorsi Autobus e Servizi AMT

Per consentire lo svolgimento della Fiera di Sant’Agata, domenica 2 febbraio, da inizio a fine servizio, le linee 18, 18/, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linea 46

Effettua percorso circolare: via Donghi (capolinea), via Manuzio, via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti, effettuata solo in direzione centro), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba, via Torti, via Donghi (capolinea).

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, tunnel di via Canevari, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linee 67 e 89

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti effettuata solo in direzione centro), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba.

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti, dove riprendono regolare percorso.

Linea 84

Direzione stazione Brignole: i bus, giunti alla fine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede, dove riprendono regolare percorso.

Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi svoltare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena, dove riprendono regolare percorso.

Linea 385

Direzione corso Sardegna: i bus, giunti al termine di via Imperiale, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, tunnel di corso Sardegna, corso Sardegna, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi transitare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, piazza Solari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 604

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba, dove riprendono regolare percorso.

INTERVENTI AMIU

Nel perimetro della fiera verranno rimosse alcune postazioni dei rifiuti a partire dalla giornata di venerdì e di sabato; le vie interessate sono: via Giacometti, piazza Martinez, via Casoni e la parte iniziale di via Torti.

Nella giornata di domenica (dalle 6.00 alle 11.30 e dalle 13.00 alle 18.30) verrà garantito un servizio di presidio e di pronto intervento intorno alla zona della Fiera.

Ad ogni espositore verranno consegnati: un’informativa per la corretta gestione differenziata dei rifiuti prodotti ed una fornitura di sacchetti.

La pulizia dell’area sarà effettuata con alcune squadre che interverranno nell’area della fiera con due spazzatrici, mentre altri mezzi raccoglieranno la differenziata prodotta durante l’evento.

La chiusura dell’intervento di pulizia sarà garantita entro le 03.00 della mattina di lunedì e il riposizionamento dei bidoni inizierà tra domenica notte e lunedì mattina per concludersi nel primo pomeriggio sempre di lunedì.

«Quest’anno- dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli- la fiera si arricchisce di una novità per l’efficienza della manifestazione, sempre molto attesa dai cittadini. Su impulso ed organizzazione della direzione commercio sarà attivo, infatti, dalle 7 alle 20 un Centro di coordinamento operativo, che riunirà gli operatori degli enti coinvolti, tra cui, oltre il Comune, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, il Soccorso sanitario e altre forze dell’ordine e Amiu. Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 il centro sarà aperto anche al pubblico per eventuali informazioni sulla fiera. Questo hub, situato in una posizione strategica, ossia all’interno della sede comunale in piazza Manzoni, rappresenta un passo fondamentale per ottimizzare la gestione e le informazioni sulla fiera, offrendo ai visitatori un’esperienza ancor più sicura ed organizzata, a sostegno degli operatori, dei visitatori e dei cittadini. Tale iniziativa va ad implementare i servizi della fiera più grossa della nostra città che già in passato è stata definita un esempio virtuoso di collaborazione tra enti ed istituzioni a livello nazionale».