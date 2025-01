Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è atteso per i prossimi giorni sul Nord Italia e sulla Liguria per il transito di una blanda saccatura atlantica sul Mediterraneo. Previsto dunque un aumento delle nuvole e nuove piogge.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 Gennaio 2025

Giornata variabile sulla Liguria: al mattino rovesci sparsi sul centro-ponente della regione, più consistenti tra Savonese e Genovesato, alternati a schiarite nell’Imperiese, da poco nuvoloso a nuvoloso a Levante.

Situazione pressoché invariata nel pomeriggio, con schiarite più consistenti a Levante, mentre dalla serata nuove piogge sono attese sul ponente. Quota neve sopra i 1200-1300m sulle Alpi Liguri.

Venti moderati a carattere di scirocco su Tigullio e Spezzino, dai quadranti settentrionali sui settori centro-occidentali.

Mare generalmente mosso, molto mosso dal pomeriggio a Ponente e al largo.

Temperature minime stazionarie, in rialzo sul settore centrale, massime in calo, stazionarie a Levante.

Costa: Min: +7°C/+12°C – Max: +11°C/+13°C

Interno: Min: 0°C/+6°C – Max: +6°C/+12°C