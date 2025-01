Sanremo (Imperia) – The Mall Luxury Outlet cambia proprietà e lo fa con una operazione da 350 milioni di euro.

La notizia ha rimbalzato sui Media specializzati e annuncia che il centro commerciale dei grandi marchi del lusso, a 6 anni dalla sua apertura, passa dal gruppo francese Kering al Fondo americano Simon che avrebbe versato qualcosa come 350 milioni di euro per l’operazione.

A Sanremo The Mall ospita 25 punti vendita di altrettanti brand del settore del lusso. Realizzato nel 2019 dalla francese Kering passa ora al fondo statunitense che ora dovrà rassicurare il Mercato e la clientela sul proseguimento dell’attività ai livelli mantenuti sino ad oggi.

Kering sta proseguendo le operazioni di riorganizzazione del patrimonio immobiliare con la vendita di entrambe i The Mall Luxury Outlets, quello di Sanremo e quello Leccio Reggello, nei pressi di Firenze.

In una nota diffusa si legge che “Simon, un operatore leader mondiale con asset nello shopping, dining ed entertainment è il posizionamento ideale per continuare con successo le operazioni di The Mall”.