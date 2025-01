Savona – La Giunta comunale ha approvato una perizia di variante relativa all’intervento di restauro conservativo e valorizzazione di Palazzo della Rovere che recepisce le modifiche effettuate a seguito dei ritrovamenti storici emersi durante le fasi di scavo e di indagine dei mesi scorsi.

Queste scoperte hanno richiesto approfondimenti e adeguamenti in corso d’opera condivisi con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio al fine di garantire la tutela del patrimonio e il proseguimento dei lavori e l’attuazione del programma funzionale così come è previsto dal progetto.

Durante le operazioni di restauro, infatti, la presenza di strutture architettoniche non evidenziate dalle indagini preliminari, tra cui volte sotterranee, pavimentazioni di epoca storica e ritrovamenti di epoca romana, ha richiesto modifiche alle modalità di intervento, in particolare per quanto riguarda i consolidamenti strutturali delle fondazioni e di alcuni solai, in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

In particolare, tra i ritrovamenti più significativi si segnalano:

• Strutture a volta rinvenute in seguito agli scavi effettuati nel porticato della corte interna la cui estensione non era chiaramente identificabile dalle indagini preliminari. Questo ha

comportato una diversa realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale delle

fondazioni lungo il perimetro del cortile

• Resti archeologici ritrovati nell’ex Chiesa delle Clarisse che hanno imposto una revisione

delle opere di consolidamento del solaio

• Evidenze storico-architettoniche nella Torre dei Mullasana che hanno portato anche a una

modifica del layout della nuova scala volta a valorizzare il nuovo atrio di ingresso su via Pia

e migliorare l’accessibilità e il collegamento con la quota del cortile interno. Questo

elemento sarà particolarmente scenografico e rappresenterà un elemento di architettura

contemporanea all’interno dell’edificio storico valorizzando l’ingresso verso la Darsena

La perizia di variante, redatta dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti incaricato della progettazione, ha previsto un aggiornamento del quadro economico e una ridefinizione delle modalità di intervento per integrare le nuove scoperte senza compromettere la funzionalità del progetto.

L’importo complessivo della variante è di 400mila euro ed è coperto da risorse già previste nel quadro economico. Vengono mantenuti gli obiettivi di rifunzionalizzazione del complesso con un lieve adeguamento del cronoprogramma che non compromette la tempistica prevista del PNRR.

“La scoperta di questi elementi di grande valore storico è un’opportunità per arricchire

ulteriormente il progetto di restauro e valorizzazione di Palazzo della Rovere – ha dichiarato

l’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Ilaria Becco – Grazie alla collaborazione con la

Soprintendenza e ai professionisti coinvolti, in questo modo si coniuga la conservazione del

patrimonio con la restituzione alla città di un edificio strategico nel percorso di candidatura di Savona a Capitale della Cultura 2027”

