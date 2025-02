Liguria – Le condizioni meteo sono sfavorevoli e per la prima volta nel 2025, torna l’allerta gialla per le valanghe in Liguria. Lo stato di allerta, diramato da Arpal, a seguito dell’aggiornamento odierno del Bollettino Neve e Valanghe a cura del Servizio Meteomont dei Carabinieri, riguarda il settore delle Alpi Liguri Sud dove la neve è caduta e può ora rappresentare un pericolo proprio a causa delle possibili valanghe. E così, in una regione più famosa per il mare e per il sole, può scattare anche il pericolo rappresentato dal distacco di neve, che più facilmente abbiniamo agli ambienti montani.

L’allerta per valanghe non ha il dettaglio orario ed è pubblicata a questo link

