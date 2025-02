La Spezia – È partita con 24 ore di anticipo, dalla mezzanotte tra ieri e oggi, sabato 1 febbraio, la gratuità della tratta dell’autostrada A12 tra Brugnato e La Spezia a fronte della chiusura della statale Aurelia a Borghetto di Vara a causa di un cedimento provocato dal maltempo dei giorni scorsi. avanzata giovedì sera

«Ringrazio nuovamente il viceministro Rixi per aver dimostrato anche in questo caso grande attenzione alle esigenze del territorio, a fronte della nostra richiesta di attivare l’esenzione dal pedaggio – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Il tratto autostradale tra Brugnato e La Spezia rimarrà gratuito fino alla riapertura della statale, per superare i disagi sopportati da cittadini e imprese di Borghetto di Vara e dei Comuni della valle».

Quel tratto di Aurelia, unica viabilità alternativa all’autostrada per recarsi alla Spezia, è oggetto di un intervento strutturale da parte di Anas per 1,5 milioni di euro per costruire una scogliera sull’argine del fiume Vara, evitando l’erosione del terreno sottostante la carreggiata. Le piogge dei giorni scorsi, quando era scattata l’allerta meteo rossa, hanno determinato un innalzamento del livello del fiume con l’ulteriore deterioramento del corpo stradale, imponendo la successiva chiusura.

A partire da oggi, sabato 1 febbraio, chi utilizza sistemi di telepedaggio può entrare a Brugnato e uscire alla Spezia (e viceversa) senza alcun addebito; gli altri utenti possono ritirare il biglietto al casello in entrata e inserirlo al casello in uscita senza pagare alcun corrispettivo.

